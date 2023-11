Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schneverdingen, E-Scooter-Fahrer unter Rausch 2. Schneverdingen, Büro-Container aufgebrochen 3. Bad Fallingbostel, Alkoholisiert im Graben gelandet 4. Munster, VU-Flucht

PI Heidekreis (ots)

1.

Am frühen Samstagmorgen stoppte die Polizei in der Feldstraße in Schneverdingen einen Fahrzeugführer mit seinem E-Scooter. Im Rahmen dieser Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Zudem stellte sich heraus, das der 45-Jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Kokain stand. Am Nachmittag des gleichen Tages kontrollierten Beamte einen weiteren Scooterfahrer in der Straße Schnuckenweide mit seinem Gefährt. Auch hier wurden beim 15-Jährigen Schneverdinger drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Die Weiterfahrten wurden jeweils untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

2.

In dem Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu mindestens zwei Bürocontainern auf einer Baustelle in der Straße Am Timmerahde in Schneverdingen. Aus den Containern wurden diverse, zum Teil schwere, Werkzeuge entwendet. Wer Hinweise zum diesem Einbruch geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung setzen.

3.

Am Samstagabend wurde der Polizei Bad Fallingbostel ein Verkehrsunfall zwischen Bad Fallingbostel und Vierde mitgeteilt. Dort sei ein Pkw alleinbeteiligt nach rechts in den Graben gefahren. Vor Ort teilten Zeugen mit, dass ihnen der Pkw schon vor dem Unfall aufgrund der Fahrweise aufgefallen sei. Durch den Unfall war kein weiterer Schaden entstanden. Bei der Fahrerin, eine 52jährige Frau aus Bad Fallingbostel, konnte eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der Fahrerin sichergestellt.

4.

Am Freitag, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 18:30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht an der Breloher Straße in Höhe der dortigen Fleischerei. Hierbei wurde ein auf dem Parkstreifen abgestellter blauer Audi A3 am Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich bei der Polizei Munster unter 05192-9600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell