POL-SE: Trappenkamp - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 47-Jährigen - Folgemeldung

Bad Segeberg (ots) - Die Polizeistation Quickborn sucht nach der oder dem Geschädigten eines mutmaßlichen Fahrraddiebstahls am Busbahnhof in der Torfstraße in der vergangenen Nacht. Kurz nach 02:00 Uhr beobachteten Zeugen einen Transporter, aus dem zwei Männer ausstiegen. Die Unbekannten gingen zu den Fahrradständern zwischen Parkhaus und ZOB und sahen sich die Räder an. Kurz darauf vernahmen die Zeugen ein ...

mehr