POL-SE: Trappenkamp - Öffentlichkeitsfahndung - Vermisst wird der 47-jährige Marco J.

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag (09.07.2023) ist es im Albert-Einstein-Ring zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in eine Lagerhalle gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter um 01:10 Uhr gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle. Zu dem Stehlgut liegen noch keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes ...

