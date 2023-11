POL-RZ: Abschlussmeldung Gewaltandrohung Schule Geesthacht

Ratzeburg (ots) - 23. November 2023 | Kreis Stormarn - 22.11.2023 - Ahrensburg Gestern Nachmittag (22. November 2023) kam es in Ahrensburg in der Straße Hinterm Vogelherd zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten der oder die Täter in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in den Wohnbereich. Sie durchsuchten die ...

