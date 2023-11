Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gewaltandrohung an einer Geesthachter Schule

Ratzeburg (ots)

22. November 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.11.2023 - Geesthacht

Am Otto-Hahn-Gymnasium in Geestacht wurde heute Morgen per Telefon eine "Amoktat" für den heutigen Tag angekündigt.

Die Polizei wurde durch die Schulleitung umgehend informiert und hat in dieser Angelegenheit die Ermittlungen aufgenommen.

Belastbare Anhaltspunkte, die auf eine konkrete Umsetzung der Gewaltdrohung hindeuteten, konnten nicht erlangt werden. In enger Absprache mit der Polizei entschied die Schulleitung deshalb einen normalen Schulbetrieb stattfinden zu lassen.

Um jedoch dem durch die Androhung gesteigerten Sicherheitsbedürfnis von Eltern, Schülern und des Lehrkörpers gerecht zu werden, führte die Polizei Präsenz- und Einlasskontrollen durch. Ferner ist sie auch im direkten Umfeld der Schule verstärkt präsent.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell