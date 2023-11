Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Folgenreiche Verkehrskontrolle führt in die JVA

Ratzeburg (ots)

21. November 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.11.2023 - Escheburg

Am Montagnachmittag (20.11.2023), gegen 16.35 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizei-Autobahn und Bezirksrevieres Ratzeburg in der Straße Stubbenberg in Escheburg einen von der B404 aus Richtung Lüneburg kommenden Audi A 4, mit Lübecker Kennzeichen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am Audi A4 angebrachten Kennzeichen für einen Mercedes-Benz ausgegeben wurden. Der 37-jährige Fahrzeugführer räumte ein, die angebrachten Kennzeichen sowie das Fahrzeug selbst in Lübeck am Tag zuvor entwendet zu haben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer auch nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, da diese ihm bereits gerichtlich entzogen wurde.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten zwei Tüten mit Ketamin und Amphetamin.

Ein freiwillig absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Des Weiteren nahmen die Beamten auch deutlichen Atemalkoholgeruch war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,85 Promille. Der 37-Jährige musste sich daraufhin zunächst einer Blutprobenentnahme in den Räumlichkeiten des Polizeirevieres Geesthacht stellen.

Doch damit nicht genug.

Der 37-Jährigen wurde vorläufig festgenommen da noch ein bestehender Haftbefehl eines Amtsgerichtes vollstreckt werden sollte. Er wurde noch am Nachmittag einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei Geesthacht.

