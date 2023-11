POL-RZ: Diebstahl aus Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots) - 21. November 2023 | Kreis Stormarn - 20.11.2023 - Bargteheide In Bargteheide ist aufgrund von Straßenbaumaßnahmen aktuell nur ein Teil der Straße "Lohe" in Fahrtrichtung zur BAB 1 befahrbar. Um in Richtung Innenstadt fahren zu können ist eine Umleitungsstrecke über die Straßen Am Redder / Waldweg / Deviller Straße / Tremsbütteler Weg ...

mehr