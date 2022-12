Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nicht angepasste Geschwindigkeit und falsche Bereifung führt zu Unfall mit einer leicht verletzten Person

Hildesheim (ots)

HOLLE (hue) In der Freitagnacht, 09.12.2022, ist es gegen 23:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen.

Der 18-jährige Fahrzeugführer aus Hildesheim befuhr mit seinem PKW, Mercedes C-Klasse, die Kreisstraße 308 zwischen den Ortschaften Sottrum und Silium. In einer Rechtskurve war die Geschwindigkeit und Bereifung nach bisherigem Ermittlungsstand nicht den Witterungsverhältnissen angepasst, sodass der PKW nach links von der Fahrbahn abkam und in den Graben rutschte. Der 17-jährige Beifahrer aus Salzgitter erlitt durch den wegen des Aufpralls ausgelösten Airbag ein Hämatom am Auge. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste dieses abgeschleppt werden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bad Salzdetfurth darauf hin, dass insbesondere aufgrund der aktuellen Wetterlage eine vorsichtige Fahrweise angebracht ist. Freie Flächen zwischen den Ortschaften, Waldgebieten oder auf Kuppen sind besonders gefährdet für überfrierende Nässe oder Glätte, auch wenn die Temperaturen kurz oberhalb des Gefrierpunktes liegen. Ebenfalls sollten bei niedrigen Temperaturen geeignete Reifen am Fahrzeug montiert sein - entweder reine Winterreifen (erkennbar an dem Alpine-Symbol, einem Bergpiktogramm mit Schneeflocke oder alternativ der Kennzeichnung "M+S") oder Ganzjahressreifen mit entsprechender Kennzeichnung. Im Falle eines Unfalles kann eine nicht geeignete Bereifung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und Probleme mit der Versicherung nach sich ziehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell