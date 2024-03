Polizei Düren

POL-DN: Alarmanlage schreckt Einbrecher ab

Aldenhoven (ots)

Am Mittwochmorgen (13.03.2024) schraubte ein bislang Unbekannter die Überwachungskamera an einem Haus in der Straße Große Heide ab. Als daraufhin der Alarm auslöste, entfernte sich der unbekannte Täter.

Der 47-jährige Geschädigte meldete sich telefonisch auf der Polizeiwache in Jülich. Er hatte gegen 06:00 Uhr über die Überwachungskamera an seiner Haustür beobachten können, wie eine unbekannte Person die Kamera abschraubte. Als die Kamera daraufhin einen Alarm auslöste, versuchte der Unbekannte diese an der Garagenwand zu zerstören. Anschließend entfernte sich die Person, die während der Tat ein Brecheisen in der Hand hielt, unerkannt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Täter nicht in das Wohnhaus gelangte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachten haben oder Hinweise zum Täter geben können und bittet diese, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

