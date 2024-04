Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Aggressiver Mann auf dem Mainzer Rheinfrühling

Mainz - Altstadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr kam es auf dem Mainzer Rheinfrühling in der Peter-Altmeier-Allee durch einen renitenten 37-jährigen Mainzer zu einer sexuellen Belästigung gegenüber einer heranwachsenden Wiesbadenerin.

Der Mainzer folgte der Wiesbadenerin auf dem Fest und unterschritt mehrfach den gewöhnlichen Abstand. Da der Frau dies bereits unangenehm war, versuchte sie sich immer wieder von dem Beschuldigten zu entfernen und den Abstand zu vergrößern. Dieser schloss jedoch immer wieder auf die Frau auf und griff ihr letztlich sogar an das Gesäß.

Daraufhin ließ er von der Frau ab und begab sich aus unbekannten Gründen zum Sicherheitspersonal. Da er auch mit diesen in Streit geriet, wurde eine zufällig vorbeikommende Fußstreife der Polizeiinspektion Mainz 1 auf den aggressiven Mann aufmerksam.

Nachdem die Wiesbadenerin der Polizei schilderte was vorgefallen war, sollte der Mainzer einer Personenkontrolle unterzogen werden, um seine Personalien festzustellen.

Dies verweigerte er vehement, zeigte sich auch gegenüber den Einsatzkräften immer wieder respektlos, provozierend und baute sich direkt vor ihnen in bedrohlicher Art auf. Er wurde daher zu Boden gebracht, ihm wurden die Handschellen angelegt und er wurde auf eine Polizeidienststelle gebracht. Hierbei wehrte er sich nach Kräften.

Auf der Dienststelle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille festgestellt. Er hat nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell