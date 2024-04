POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt; Nachtrag zur Meldung von 12:50 Uhr "Mainzer mit Messer verletzt"

Mainz - Innenstadt (ots) - Am 01.04.2024 gegen 21:30 Uhr erschien auf der Polizeiinspektion Mainz 2 am Valenciaplatz ein 25-jähriger Mainzer der von einer ihm unbekannten männlichen Person mit einem Messer verletzt wurde. Der Mainzer sei in der Parcusstraße mit zwei Männern gegen 21:10 Uhr in Streit geraten, woraufhin ihn einer der beiden Männer mit einem Messer am Oberarm verletzte. Während der Mainzer durch den ...

