Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Unfall zwischen Radfahrerin und Autofahrerin

Mainz-Altstadt (ots)

02.04.2024, 13:28 Uhr

Am Dienstagmittag ereignete sich in der Walpodenstraße ein Unfall, bei welchem Radfahrerin und Autofahrerin beteiligt waren. Die 35-jährige Fahrerin des grauen Suzuki war auf der Walpodenstraße in Richtung Emmrich-Josef-Straße unterwegs, während die 33-jährige Radfahrerin die Waldpodenstraße in Richtung Münsterstraße befuhr. Auf der genannten Strecke kam es im Kurvenbereich zum Zusammenstoß beider Beteiligten. Hierbei wurde die Radfahrerin durch den Sturz an der Hand und am Knie verletzt, weshalb diese folglich medizinisch erstversorgt und in ein Mainzer Krankenhaus gebracht wurde. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Unfall oder Unfallhergang, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell