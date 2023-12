POL-HWI: Erstmeldung: LKW auf der A20 bei Schönberg verunglückt

Wismar (ots) - Am 01. Dezember kam es in einem Drogeriemarkt in Wismar zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem der Täter Waren im Wert von etwa 560 Euro entwendete und anschließend flüchtete. Polizeikräfte konnten den Täter im Anschluss antreffen und das Diebesgut sicherstellen. Gegen 15:30 Uhr wurde der Täter dabei beobachtet, wie er sich Waren in einem Drogeriemarkt Am Wiesengrund einsteckte. Beim Verlassen des ...

