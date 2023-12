POL-HWI: 82-jährige Frau aus Grevesmühlen vermisst

Wismar (ots) - In zwei aufeinanderfolgenden Nächten wurden in Wismar zwei Anhänger durch unbekannte Täter entwendet. In der Nacht vom 29. auf den 30. November verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu einem Firmengelände in Wismar-Nord am Metkenberg und entwendeten den doppelachsigen Anhänger der Marke Böckmann. Der Anhänger war mit einer grünen Plane bedeckt und wies am Heck ein "100 km/h" Schild auf. ...

