POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannter löst Radmuttern an Pkw

Mannheim (ots) - Unbekannter Täter bricht auf bislang unbekannte Weise in der Zeit zw. Mittwoch, 20:20 Uhr, und Donnerstag: 09:00 Uhr, in einen Kiosk in H 2 ein und entwendete aus der Kasse einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Videoaufzeichnungen des Kiosks werden derzeit durch die Ermittlerinnen und ...

