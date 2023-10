Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter bricht in Kiosk ein und entwendet Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Unbekannter Täter bricht auf bislang unbekannte Weise in der Zeit zw. Mittwoch, 20:20 Uhr, und Donnerstag: 09:00 Uhr, in einen Kiosk in H 2 ein und entwendete aus der Kasse einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Videoaufzeichnungen des Kiosks werden derzeit durch die Ermittlerinnen und Ermittler ausgewertet. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0621/1258-0 entgegen.

