Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter streift geparkte Fahrzeuge und flüchtet - Zeugenaufruf!

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00:10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bzw. unbekannte Fahrzeugführerin mit unbekanntem Fahrzeug zwei in der Kaiserstraße am Straßenrand geparkte Fahrzeuge und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An dem VW sowie an dem Ford entstand ein Sachschaden von jeweils rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zu dem Täter/ der Täterin geben können, sich unter der Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell