POL-MA: Mannheim: Mehrere Blumengestecke sowie Keramikgegenstände entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 06 Uhr, aus einem Geschäft in der Straße Alter Postweg mehrere Blumengestecke sowie Keramikgegenstände. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt, indem diese zunächst die Umzäunung des Geschäfts überstiegen und anschließend mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung flüchteten. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen.

