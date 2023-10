POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 58-Jähriger mit knapp über 2 Promille hinterm Steuer erwischt

Mannheim-Oststadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend gegen 21:20 Uhr an der Kreuzung Beethovenstraße / Werderstraße. Ein 43-Jähriger Audi-Fahrer befuhr die Beethovenstraße in Fahrtrichtung Augustaanlage, als er an der Kreuzung zur Werderstraße einen vorfahrtsberechtigten 35-Jährigen BMW-Fahrer übersah und mit diesem kollidierte. Bei dem ...

mehr