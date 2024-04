Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt, Kinderwagen brennt

Mainz (ots)

Dienstag, 02.04.2024, 16:12 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Brand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße in Mainz.

Wie über die Feuerwehr Mainz gegen 16:12 Uhr gemeldet und wenig später festgestellt wurde, stand dort ein abgestellter Kinderwagen im Hausflur des Mehrfamilienhauses in Flammen. Der Brand wurde umgehend durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht, der verrauchte Hausflur gelüftet. Eine Bewohnerin des Hauses wurde zur Abklärung vorsorglich in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde bei dem Brand aber nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Die Ursache des Brandes steht derzeit noch nicht fest und wird Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der Mainzer Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

