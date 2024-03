Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Firmeneinbruch - Jeep entwendet und Unfallflucht begangen - Zu Boden gestoßen - Autofahrer bedroht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Autofahrer bedroht

Gegen 22.30 Uhr am Sonntagabend hielt ein polizeibekannter 26-Jähriger in der Schelmenstraße einen Pkw an, öffnete dessen Fahrertüre und bedrohte den 18 Jahre alten Autofahrer mit einem Messer. Zudem trat er auf den Mann und auf die Fahrzeugtüre ein. Erst als ihn seine Begleiterin von dem Fahrzeug wegzog, konnten die drei Fahrzeuginsassen flüchten. Der 26-Jährige konnte von Beamten des Aalener Polizeireviers ermittelt werden; eine entsprechende Anzeige gegen ihn wird vorgelegt.

Neresheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 16 Jahre alter Kradfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag. Kurz vor 15.30 Uhr befuhr der Jugendliche mit seiner KTM die Landesstraße 1070 zwischen Dehlingen und Dorfen. Aus unbekannter Ursache geriet das Zweirad ins Schleudern, wodurch es nach rechts von der Fahrbahn abkam und der 16-Jährige stürzte. An der KTM entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag entstand. Gegen 11 Uhr hielt ein 53-Jähriger seinen BMW auf der Suche nach einem Parkplatz am Fahrbahnrand der Adlerstraße an. Ohne den Blinker zu setzen, fuhr er dann jedoch wieder auf die Straße, wobei er den Mercedes Benz eines 83-Jährigen übersah und diesen streifte. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Aalen: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Am Sonntagmorgen kurz vor 1 Uhr stoppten Beamte des Polizeireviers Aalen in der Schleifbrückenstraße einen 35-jährigen E-Scooter-Fahrer. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war und der Mann rund 2 Promille Alkohol aufwies. Der 35-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Lorch: Gegen Leitplanke gefahren

Eine 21-Jährige kam am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B 29 zwischen den Abfahrten Lorch-West und Lorch-Ost mit ihrem Toyota in einer Rechtskurve von der Straße ab und fuhr gegen die dortigen Leitplanken. Am Fahrzeug der 21-Jährigen, die unverletzt blieb, entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Ellwangen: Zwei vorläufige Festnahmen

Über Notruf verständigte ein Zeuge am Sonntagabend gegen 23 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Personen beobachtet hatte, die sich auf einem Firmenparkplatz in der Alfred-Nobel-Straße an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen machten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die mutmaßlichen Diebe nicht mehr vor Ort; eine eingeleitete Fahndung nach einem weißen Fahrzeug, mit welchem die Männer Zeugenaussagen zufolge, weggefahren waren, blieb zunächst ohne Erfolg. Rund eine Stunde später ging ein weiterer Anruf des Zeugen bei der Polizei ein, nachdem dieser das Fahrzeug im Hof einer Firma erneut festgestellt hatte. Das Fahrzeug wies einen Unfallschaden auf; Kennzeichen waren nicht vorhanden. Beamte des Ellwanger Polizeireviers trafen vor Ort bei dem Fahrzeug zwei 21 und 23 Jahre alte Männer an. Die beiden wurden vorläufig festgenommen, nachdem die Ermittlungen ergeben hatten, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war, nachdem es in Göppingen als entwendet gemeldet worden war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mögglingen: Zu Boden gestoßen

Am Sonntag gegen 16 Uhr parkte ein 57-jähriger Mann sein Fahrzeug in einer Hofeinfahrt in Kellerweg ein. Als er aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, wurde er ohne erkennbaren Grund von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen und beleidigt. Im Laufe des Gesprächs kam es zur Rangelei, in dessen Verlauf der 57-Jährige zu Boden gestoßen wurde und sich hierbei verletzte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 zu melden.

Mutlangen: Jeep entwendet und Unfallflucht begangen

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5:30 Uhr bemerkten die Besitzer eines Jeeps, dass ihr Fahrzeug, welches vor dem Wohnhaus in der Rechbergstraße von einer fremden Person gestartet und letztendlich entwendet wurde. Gegen 13 Uhr konnte der Jeep in Ruppertshofen wieder aufgefunden werden. Während des Diebstahls wurde beim Ausparken in der Rechbergstraße noch ein daneben geparkter Renault Twingo beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 6500 Euro. Zeugen, denen das Fahrzeug am Sonntagmorgen aufgefallen ist, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.50 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Seat die B29 zwischen dem Verteiler Iggingen und Schwäbisch Gmünd. Während der Fahrt kam das Fahrzeug - vermutlich aufgrund Übermüdung und Alkoholbeeinflussung des Fahrers - nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsleitpfosten und der Leitplanke. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Nachdem während der Unfallaufnahme bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Lorch: Firmeneinbruch

Am Sonntag um kurz vor 3 Uhr drang ein bislang unbekannter Dieb in ein Firmengebäude in der Ziegelwaldstraße ein. Durch die eintreffende Polizeistreife konnten zwar Aufbruchspuren an dem Gebäude festgestellt werden, allerdings war kein Einbrecher mehr vor Ort. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

