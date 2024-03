Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfall und Sachbeschädigung(Stand 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Winterbach: Einbruch - Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 00:20 Uhr, die Kellertüre eines Wohnhauses "Im Sterrenberg" auf. Anschließend suchten sie im Haus nach Wertgegenständen und Bargeld. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Glaseingangstüre beschädigt - Zeugenaufruf

Am Samstagabend, im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 17:55 Uhr, warf eine noch unbekannte Person mehrere kleine Steine gegen die Glaseingangstüre eines Wohngebäudes in der Langen Straße. Die Scheibe wurde dadurch beschädigt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.

Plüderhausen: Unfall - Überschlagener Pkw

Ein 21-jähriger VW-Fahrer befuhr mit seinem Passat die Kreisstraße 1886 von Plüderhausen-Walkersbach in Richtung Lorch. In einer leichten Linkskurve kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Am Passat entstand ein Schaden von circa 12.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wurde auf 9.000 Euro geschätzt. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Fellbach-Oeffingen: Einbrecher gestört - Zeugenaufruf

Am Samstag, um 20:22 Uhr, brach ein noch unbekannter Mann einen Baucontainer in der Hauptstraße auf. Nachdem er bereits mehrere Bauwerkzeuge vor dem Container ablegte, wurde er von einem aufmerksamen Bürger auf die Tat angesprochen. Der Täter flüchtete anschließend ohne Diebesgut zu Fuß in Richtung Fellbach-Schmiden. Bei dem Täter handelte es sich um einen 25-30 Jahre alten, circa 170 Zentimeter großen, schlanken Mann. Er hatte kurze, lockige Haare, welche an den Seiten kurzrasiert waren. Zur Tatzeit war er komplett schwarz gekleidet. Das Erscheinungsbild des Täters wurde als südländisch beschrieben und er sprach gebrochen Deutsch. Hinweisgeber werden gebeten sich bei Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.

