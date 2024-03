Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: LKW kippt um - Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt - Wer wurde gefährdet?

Aalen (ots)

Westhausen: LKW kippt um

Am Freitagmorgen gegen 5:15 Uhr befuhr ein LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die Bundesautobahn 7 In Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte letztendlich komplett auf die linke Seite. Der Fahrer, der unverletzt blieb, konnte sein Führerhaus selbstständig verlassen. Nachdem Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt waren und an dem Sattelzug der Öltank aufgerissen wurde, musste die Fahrbahn teilweise gesperrt und gereinigt werden. Gegen 10 Uhr musste die Fahrbahn in Richtung Ulm zum Aufrichten mittels eines Krans nochmals gesperrt werden. Um 13 Uhr wurden beide Fahrbahnen in Fahrtrichtung Ulm für den Verkehr wieder freigegeben.

Schwäbisch Gmünd: Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstag gegen 13.40 Uhr befuhr ein 64-jähriger Pedelec-Lenker die Taubentalstraße, aus Richtung Wustenriet kommend, stadteinwärts. In einer leichten Rechtskurve mit Gefälle stürzte der Radfahrer vermutlich aufgrund der durch Nässe und Laub rutschigen Fahrbahn und verletzte sich - trotz Radhelm - lebensgefährlich. Der 64-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

Im Herbst und im Frühjahr steigt bei Nässe und Laub auf den Straßen das Risiko eines Verkehrsunfalles erheblich. Wer bei solchen Straßenverhältnissen zu schnell unterwegs ist, starke Lenkbewegungen macht oder abrupt abbremsen muss, kommt schnell ins Rutschen, riskiert einen Sturz und mögliche Verletzungen. Die Polizei empfiehlt deshalb, insbesondere die Geschwindigkeit bei diesen Straßenverhältnissen zu verringern, um das Unfallrisiko möglichst gering zu halten. Nähere Informationen gibt es im Internet unter: www.gib-acht-im-verkehr.de

Bopfingen: Wer wurde gefährdet?

Am Freitagmittag wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass zwischen 12.00 Uhr und 13 Uhr ein grauer Opel Mokka auf der B29 bzw. auf der K3298 zwischen Aufhausen und Oberriffingen gefahren sei, dessen Fahrer immer wieder auf die Gegenfahrbahn fuhr, so dass mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer dem Opel ausweichen mussten. Anscheinend kam es auch kurz vor Oberriffingen zu einer Beinahe-Kollision mit einem weißen Kleinwagen. Verkehrsteilnehmer, die in der genannten Zeit auf der B29 - von Aalen kommend - oder auf der Strecke von Bopfingen-Aufhausen bis Oberriffingen von einem grauen Opel Mokka gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362/96020 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell