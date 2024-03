Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Dachstuhlbrand - Auseinandersetzung nach Vorfall im Straßenverkehr - Musikanlage aus Auto entwendet - Fahrrad entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Auto zerkratzt

Am Donnerstag zwischen 6:50 Uhr und 14:45 Uhr wurde in der Straße Danziger Platz ein geparkter Opel auf beiden Fahrzeugseiten zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Dach einer Brennerei in Brand

Am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Kamin einer Brennerei in der Straße Belzer zu einer starken Hitzeentwicklung, wodurch das Dach des Gebäudes letztlich zu brennen begann. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Waiblingen und Beinstein, die mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften ausrückten, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindert werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf 50.000 Euro, verletzt wurde aber niemand.

Winnenden: Zeugen nach Auseinandersetzung auf der B14 gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einem Vorfall am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr im Bereich der B14-Abfahrt Winnenden-West. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer und ein 39 Jahre alter Opel-Fahrer befuhren die B14 in Richtung Backnang und verließen diese an der Ausfahrt Winnenden-West. Bereits hierbei soll der Audi-Fahrer den Opel-Fahrer behindert haben. Als beide Fahrer kurz darauf aufgrund von Rückstau im Bereich der Ausfahrt anhalten mussten, sprach der Opel-Fahrer den Audi-Fahrer auf sein Verhalten an. Hierauf soll der Audi-Fahrer den Opel-Fahrer mit einem Messer bedroht und ihm schließlich zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn anschließend mit einem Schlagstock bedroht haben. Anschließend fuhr der Audi-Fahrer in Richtung Weiler zum Stein weiter. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 zu melden.

Backnang-Waldrems: Vorfahrt missachtet

Eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr von einem Tankstellengelände nach links auf die Backnanger Straße ein ohne auf die Vorfahrtsreglung zu achten. Sie stieß zunächst mit einem Pkw Opel-Corsa zusammen und im weiteren Verlauf prallte ihr Auto gegen einen Baum. Hierbei wurde die 64-jährige Opel-Fahrerin als auch die Unfallverursacherin leicht verletzt. Beide unfallbeschädigten Autos wurden abgeschleppt.

Kernen im Remstal: Soundbox entwendet

Aus einem geparkten Pkw Mercedes wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 7.30 Uhr eine Musikbox im Wert von ungefähr 1000 Euro entwendet. Das Fahrzeug war nicht abgeschlossen und im Tatzeitraum in der Lortzingstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Urbach: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 51-jähriger Autofahrer bog am Donnerstag gegen 19.25 Uhr von der Beckengasse in die Mühlstraße ein und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zusammen, der möglicherweise zu schnell gefahren war. Der 17-jährige Zweiradfahrer verletzte sich hierbei schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Unfallfahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro entstand, wurden abgeschleppt. Weil aus den Unfallautos auch Betriebsstoffe ausgetreten sind, war die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Fahrrad entwendet

Vor einem Fitnessstudio in der Arnoldstraße wurde im Zeitraum von Donnerstagabend, 22.50 Uhr und Freitag, 00.45 Uhr ein Fahrrad im Wert von ca. 2700 Euro entwendet, das an einem Geländer angekettet war. Bei dem Rad handelte es sich um ein Pedelec der Marke Raymon, Hardray 6.0. Hinweise zum Tatgeschehen und Verbleib des Rades erbittet die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell