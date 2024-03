Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: Tödlicher Unfall auf Autobahn A6

Aalen (ots)

Crailsheim: Tödlicher Unfall auf Autobahn A6

Am Donnerstag gegen 15:20 Uhr kam es auf der Autobahn A6 aus Richtung Heilbronn in Fahrtrichtung Nürnberg auf Höhe der Jagsttalbrücke zu einem Unfall mit zwei beteiligten LKW. Möglicherweise kam es hier zu stockendem Verkehr, weshalb der Fahrer eines Iveco-Sattelzuges auf der rechten Fahrspur auf einen vorausfahrenden Sattelzug der Marke MAN auffuhr. Durch den Aufprall zog sich der Fahrer des Iveco-Sattelzuges schwere Verletzungen zu, welchen er noch an der Unfallstelle erlag. Der Iveco-Sattelzug wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Auch ein PKW der Marke Audi wurde durch umherfliegende Teile in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 85.000 Euro. Die Autobahn ist an der Unfallstelle aktuell vollgesperrt. Eine Umleitung ist ab der Anschlussstelle Kirchberg an der Jagst eingerichtet. Wie lange die Autobahn voraussichtlich noch gesperrt sein wird, ist- Stand 16:42 Uhr - noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell