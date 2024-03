Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verpuffung löst Feuerwehreinsatz aus

Aalen (ots)

Schrozberg: Verpuffung löst Feuerwehreinsatz aus

Eine Anruferin meldete der Integrierten Rettungsleitstelle am Donnerstagmorgen gegen 7:45 Uhr zwei laute Knallgeräusche in der Alten Straße in einem Einfamilienhaus. Offenbar war es in Folge eines technischen Defekts zu einer Verpuffung im Kamin der Gasheizung gekommen. Die Feuerwehr Schrozberg war mit sechs Fahrzeugen und 25 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Ob ein Sachschaden entstand und wie hoch dieser ist, muss noch geprüft werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell