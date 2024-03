Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei Aalen - Haftbefehle wegen dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes und des besonders schweren Raubes erlassen

Aalen (ots)

Ein 39-jähriger Mann wurde am 9. Februar 2024 in seiner Wohnung in Fellbach mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Trotz seiner Verletzung begab er sich nach dem Vorfall noch nach draußen, wo dann ein Notruf getätigt wurde. Der Verletzte wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst umgehend ins Krankenhaus verbracht und noch am selben Tag notoperiert. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen im Nachgang aufgenommen, wobei keine näheren Erkenntnisse zu der zunächst mutmaßlichen Gewalttat vorlagen. Im Rahmen der Ermittlungen rückten zwei Tatverdächtige im Alter von 27 und 35 Jahren ins Visier der Polizei. Nach vorliegenden Erkenntnissen sollen diese am Tatabend die Wohnung des 39-Jährigen aufgesucht haben, wo es zum Streit gekommen sei. Die Handlung sei eskaliert, als der 35-jährige Tatverdächtige seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und ihn damit am Oberkörper verletzt haben soll. Die beiden Tatverdächtigen sollen im Anschluss noch aus der Wohnung des Opfers Tabak, Alkohol und Drogen entwendet haben. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte gegen beide Tatverdächtige Durchsuchungsbeschlusse und Haftbefehle. Sie wurden festgenommen und am 13. März 2024 einem Haftrichter vorgeführt, der gegen beide Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit Haftfehle wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes und des besonders schweren Raubes erließ, wobei gegen den 27-Jährigen der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Der 35 Jahre alte Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell