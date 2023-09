Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte will fremdes Geld abheben/Fahndung mit Fotos

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer Frau. Die Unbekannte steht im Verdacht, am Samstag, 7. Januar 2023, unerlaubt eine Debitkarte an sich genommen und versucht zu haben, damit Geld abzuheben. Als das Vorhaben in einer Bankfiliale an der Hüttenstraße in Bulmke-Hüllen misslang und die Karte eingezogen wurde, entfernte sich die Gesuchte in unbekannte Richtung. Ein 64 Jahre alter Gelsenkirchener machte der Polizei gegenüber Angaben, dass ihm die Karte am selben Tag gegen 10 Uhr wahrscheinlich in einem Bus verloren gegangen sei. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat die zuständige Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung der Bilder durch das zuständige Amtsgericht veranlasst. Zeugen wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/115601

