POL-GE: Zeugin sperrt mutmaßlichen Einbrecher im Keller ein

Eine 61 Jahre alte Frau hat am Donnerstag, 21. September 2023, gegen 18.44 Uhr einen unbekannten Mann im Keller ihres Hauses an der Weberstraße in der Altstadt entdeckt, der sich an einer Kühltruhe zu schaffen machte. Die Frau verließ den Keller, sperrte die Tür zu und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten den eingesperrten Tatverdächtigen und fixierten ihn aus Eigensicherungsgründen. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und gab an, sein Fahrrad zu suchen. Die Beamten brachten den 39-Jährigen zur Identitätsfeststellung zur Wache. Dort stellten sie fest, dass er keinen festen Wohnsitz hat. Daraufhin wurde der Einbrecher wegen des Verdachts der Fluchtgefahr vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

