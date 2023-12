POL-W: SG Schwerverletzter Fußgänger in Solingen

Wuppertal (ots) - Am Sonntag (17.12.2023 gegen 16:50 Uhr) kam es auf der Bismarckstraße in Höhe der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin (40) schwere Verletzungen erlitt. Die Remscheiderin fuhr mit ihrem Dacia Logan auf der Bismarckstraße in Richtung Haddenbacher Straße. In Höhe der Einmündung zur Industriestraße verlor die Frau ...

mehr