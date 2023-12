Polizei Wuppertal

POL-W: W Verletzte Frau nach Verkehrsunfall in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagmittag (14.12.2023) kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Werbsiepen in Wuppertal, bei dem eine Frau Verletzungen erlitt. Ein 40-Jähriger war mit seinem Mercedes Sprinter auf dem rechten Fahrstreifen der Straße Werbsiepen in Richtung Rauental unterwegs, als er von einer 77-Jährigen mit ihrem Citroen auf dem linken Fahrstreifen überholt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen scherte die Frau vor dem Sprinter des Mannes ein und führte eine Bremsung durch. Der 40-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Pkw der Frau auf. Der Rettungsdienst brachte die 77-jährige Frau in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (an)

