Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Fahrraddiebstahl - Hausfassade beschädigt - Lautsprecher entwendet

Aalen (ots)

Weinstadt-Großheppach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstagmorgen gegen 9:40 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Kleinheppacher Straße den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Skoda und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winterbach: Fahrrad gestohlen

Am Dienstag zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr wurde ein schwarzes Pedelec vom Hersteller BH Bikes, Typ Atom X Cross, das vor der Salierhalle abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 2800 Euro. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Hausfassade beschädigt

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde die Außenfassade eines Wohnhauses in der Nelkenstraße mit rohen Eiern beworfen und hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro verursacht. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Lautsprecher aus Pkw entwendet

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 0:30 Uhr und 7:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Pkw in der Lortzingstraße und entwendeten aus diesem einen Lautsprecher vom Hersteller Soundboks im Wert von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Murrhardt: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Kraftrades vom Hersteller Yamaha befuhr am Donnerstag gegen 10:55 Uhr die L 1149 von Murrhardt in Richtung Kaisersbach und stürzte hierbei alleinbeteiligt. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, an seiner Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell