POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten und eingeschlagene Scheibe

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Donnerstag wurde in der Zeit von 13:45 Uhr bis 17:45 Uhr ein Ford in der Parkstraße beschädigt. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Böbingen: Fahrzeug beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr einen auf einem Discounterparkplatz in der Rosensteinstraße abgestellten Renault einer 48-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Mutlangen: Sachbeschädigung

Die Glasscheibe eines Eingangsbereiches in einem Kindergarten in der Friedhofstraße wurde von bislang unbekannten Vandalen mutwillig eingeworfen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Der Schaden wurde am Donnerstag gegen 19:40 Uhr bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Ellenberg: Unfallflucht auf der BAB7

Ein unbekannter Lkw-Fahrer geriet am Donnerstag mit seinem Fahrzeug auf der BAB7 zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er mehrere Schutzplanken. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wurde gegen 18 Uhr gemeldet. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Verkehrspolizei Kirchberg unter 07904/94260 entgegen.

