Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Traktor

Alterstedt (ots)

In der Zimmerschen Straße kollidierten am Morgen zwei Fahrzeuge miteinander. Aus noch ungeklärter Ursachen kam es zum Zusammenstoß eines Pkw mit der Landwirtschaftsfahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls kam das Auto von der Fahrbahn ab. An dem Traktor wurde ein Rad teilweise abgerissen. Keine der Insassen, darunter zwei Kinder in dem Pkw, wurden verletzt. Sie wurden dennoch zur Überprüfung des Gesundheitszustandes vorsorglich in ein Klinikum gebracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam die Feuerwehr zum Einsatz. Bis etwa 11 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Behinderungen im Straßenverkehr. Das unfallbedingte Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

