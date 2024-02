Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Müllcontainer in Flammen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstagmorgen stand kurz nach 5 Uhr ein Müllcontainer in Flammen. Dieser befand sich auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße. Aufgrund der ausreichenden Entfernung zu angrenzenden Wohnhäusern waren diese nicht gefährdet. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen. An dem Müllcontainer entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 03606/6510.

Aktenzeichen: 0039278

