Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw mit Lichtmast kollidiert

Nordhausen (ots)

An einem Mast der Straßenbeleuchtung endete am Montagabend eine Autofahrt in der Straße An der Helme. Der Fahrer war gegen 21.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Mast kollidiert. Da im Rahmen der Unfallaufnahme der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol steht, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell