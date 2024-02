LPI-NDH: Portemonnaie aus Fahrzeug gestohlen

Sondershausen (ots) - Zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Montag, 10.45 Uhr, entwendeten Unbekannte die vordere Kennzeichentafel eines abgestellten Pkw. Der Ford war zur Tatzeit in der Straße An der Hardt geparkt. Die Polizei in Sondershausen ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter der Tel. 0361/574365100 um Zeugenhinweise. Aktenzeichen: 0038623 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

