Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Lkw wühlt Seitenraum der B 214 auf und flüchtet - Weyhe, Radfahrer kollidieren in Unterführung ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Der 58-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr gestern gegen 11.35 Uhr die B 214 von Nienburg in Richtung Diepholz. Zwischen den Abfahrten Sulingen Ost und Lindern geriet er nach rechts in den Seitenraum, touchierte mindestens einen Leitpfosten und wühlte mehrere Meter Erdreich auf die Straße. Der Fahrer hielt danach kurz an, um dann seine Fahrt Richtung Diepholz fortzusetzen und sich nicht um den Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte den Lkw Sattelzug kurz darauf stoppen. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Der Schaden beträgt ca. 6000 Euro. Die Straßenmeisterei sicherte die Gefahrenstelle ab.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekanntes Fahrzeug ist am Donnerstag gegen 06.25 Uhr in Diepholz, Auf dem Esch, über eine auf der Fahrbahn befindliche Querungshilfe für Fußgänger gefahren und sie beschädigt. Zudem wurden zwei Verkehrszeichen ebenfalls beschädigt. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs, vermutlich ein Lkw, flüchtete anschließend. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke - Pkw Anhänger Diebstahl

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag, 09.30 Uhr in Syke einen Pkw-Anhänger entwendet. Der Anhänger war auf einem Parkstreifen an der Herrlichkeit verschlossen abgestellt. Der Schaden beträgt mindestens 2800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Gegenverkehr übersehen

Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin wollte gestern gegen 17.20 Uhr von der Ernst-Boden-Straße nachlinks in die Georg-Hoffmann-Straße abbiegen, übersah dabei aber den Gegenverkehr. Sie kollidierte mit dem Pkw einer 29-jährigen Fahrerin. Beide blieben unverletzt, der Pkw der 67-Jährigen war aber nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt mindestens 3500 Euro.

Stuhr - Einbruch

Im Zeitraum von Montag, 13 Uhr bis Donnerstag, 17.45 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch ein Küchenfenster ein, durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend unerkannt. Ob sie Diebesgut erlangt haben, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Radfahrer kollidieren

Am Donnerstag gegen 11 Uhr sind in der Unterführung am Bahnhof Kirchweyhe, Alte Hauptstraße, zwei Radfahrer kollidiert. Dabei wurde eine 62-jährige Radfahrerin leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Zuvor war ein 60-jähriger Radfahrer in der Unterführung in Richtung Leeste unterwegs. Die 62-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad von der Alten Hauptstraße in Richtung Kirchweyhe in die Unterführung. Beide stießen frontal zusammen, wobei sich die 62-Jährige leicht verletzte.

