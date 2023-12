Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Verkehrsunfall mit Schulbus ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Melchiorshausen an der Einmündung B 6 / Grützmacher Straße kam es heute Mittag gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Schulbus. Die rund 20 Schüler/innen in dem Bus wurden nicht verletzt. Die 50-jährige Busfahrerin erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Auch der 26-jährige Fahrer des Pkw wurde nur leicht verletzt. Die Schülerinnen und Schüler wurden zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Ersatzbus nach Hause befördert.

Die Busfahrerin war aus der Grützmacher Straße auf die B 6 eingebogen und dabei mit dem Pkw, der auf der B 6 Richtung Bremen unterwegs war, kollidiert. Eine Bedarfsampel auf der B 6 in Höhe der Einmündung war in Betrieb. Über das angezeigte Signal (gelb oder rot) gibt es aber unterschiedliche Aussagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Für die Unfallaufnahme und Spurensicherung musste die Bundesstraße für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu melden. Das gilt insbesondere für die Zeugen, die Aussagen zum Lichtsignal der Bedarfsampel zum Unfallzeitpunkt machen können.

