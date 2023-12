Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen - Syke, Transporter prallt gegen Baum ---

Sulingen - Sachbeschädigungen

Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht von Samstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 04.30 Uhr, in Sulingen mehrere Pkw beschädigt. An insgesamt fünf Fahrzeugen wurde jeweils ein Außenspiegel abgetreten. Die Pkw waren in der Bassumer Straße und der Friedrich-Tietjen-Straße geparkt. Der Schaden beträgt ca. 250 Euro pro beschädigtem Spiegel. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Drebber - Fahrer alkoholisiert

Am Montagabend gegen 20.30 Uhr kontrollierte die Polizei in Drebber, Auf der Hard, einen 56-jährigen Pkw-Fahrer. Während der Kontrolle stellte sich bei dem Fahrer Alkoholbeeinflussung heraus. Eine Überprüfung der Atemluft ergab einen Wert von 1,2 Promille. Was folgte war eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines. Die Weiterfahrt des 56-Jährigen war damit auch untersagt.

Diepholz - Parkplatzunfall

Am Montag gegen 07.30 Uhr kam es auf dem Aldi Parkplatz in der Mollerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 50-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw den Parkplatz und übersah eine 29-jährige Pkw-Fahrerin, die gerade einparken wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei löste der Airbag im Pkw der 50-Jährigen aus und verletzte die Fahrerin leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen ca. 8000 Euro.

Quernheim - Verkehrsunfall

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist es am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr auf der Quernheimer Straße gekommen. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin war auf der Quernheimer Straße Richtung Rahden unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit nach rechts auf den Grünstreifen geriet. Durch Gegenlenken geriet der Pkw ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 20-jährigen Fahrerin. Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt. Die 32-jährige Fahrerin und ihr 2 Jahre altes Kind wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 8000 Euro.

Syke-Henstedt - Gegen Baum

Eine 59-jährige Transporter Fahrerin geriet am Montag gegen 11.30 Uhr in der Henstedter Straße aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Leitpfosten und prallte schließlich gegen einen Baum. Die Fahrerin bleib unverletzt, ihr Transporter wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 7000 Euro.

