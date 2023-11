POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Neuwied (ots) - Am 27.11.2023, ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 38 in Neuwied zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW um ca. 7:15 Uhr parallel zum Straßenverlauf in der Nähe des Elisabeth Krankenhauses in Neuwied. Um 16:00 Uhr kehrte sie zu ihrem PKW zurück und bemerkte einen frischen Schaden am linken Außenspiegel. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden ...

