POL-PDMT: Kaltenholzhausen - Straßenverkehrsgefährdung durch unsicher geführten Pkw

Hahn bei Bad Marienberg (ots) - Am Freitagabend, kurz nach 19 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrzeugführer eines PKW Renault die K 70, aus Richtung Höhn kommend, in Richtung Hahn bei Bad Marienberg. In einer Rechtskurve verliert der Fahrzeugführer vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, gerät ins Schleudern und kommt anschließend von der ...

