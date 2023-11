POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nistertal (ots) - Am Freitagabend, gegen 19:20 Uhr, befuhr die 18-jäghrige PKW-Führerin die K 61 aus Richtung Unnau kommend in Richtung Nistertal. In einer Linkskurve kam sie vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, geriet nach links von der Fahrbahn ab in eine Böschung und überschlug sich mit ihrem PKW dort, ...

mehr