POL-PDMT: Siershahn - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Bad Marienberg (ots) - Am 14.11.2023 kam es durch unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einem Hydranten im "Atrium" in der Bismarckstraße 12, in 56470 Bad Marienberg. Die Feuerwehr musste aufgrund austretenden Wassers Ausrücken. Die Polizei Hachenburg bittet Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können sich unter der Rufnummer 02662-95580 zu melden. ...

