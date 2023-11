Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Auffahrunfall, eine Person leicht verletzt

Hachenburg (ots)

Am Freitagabend, kurz nach 19 Uhr, befuhren die Unfallbeteiligten die Graf Heinrich Straße Hachenburg in Richtung Stadtmitte. Die 54-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Fiat musste verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 55-jährige Fahrzeugführer eines PKW Audi bemerkte dies zu spät und fuhr vermutlich in Folge zu geringen Sicherheitsabstandes auf den PKW der vorausfahrenden 54-jährigen auf, die durch den Aufprall leicht verletzt wurde. An beiden PKW entstand Sachsachaden.

