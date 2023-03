Polizei Bielefeld

POL-BI: Bolzenschneider sichergestellt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Stadthalle haben Streifenpolizisten am frühen Dienstagmorgen, 28.02.2023, zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt. Zudem fielen zwei weitere Tatverdächtige unabhängig voneinander im Stadtgebiet auf. Die gestohlenen Fahrräder stellten Polizisten sicher.

Gegen 04:00 Uhr bogen die Beamten von einem Parkhaus an der Nahariyastraße in eine Durchfahrt zur Herbert-Hinnendahl-Straße ab. Im Scheinwerferkegel des Streifenwagens erkannten sie an einem Fahrradständer zwei Männer, die sich über zwei Pedelecs beugten.

Die beiden Verdächtigen, ein 34-jähriger Bielefelder und ein 38-jähriger Obdachloser, unternahmen keinen Fluchtversuch und wurden von den Polizisten kontrolliert. Einen bereitgelegten Bolzenschneider stellten die Beamten sicher. Nach der Anzeigenaufnahme durften die beiden polizeibekannten Männer wieder gehen. Die zwei Pedelecs waren jeweils nur mit einem Schloss gesichert und blieben unbeschädigt.

Ebenfalls am Dienstag, kontrollierten Streifenbeamte gegen 22:50 Uhr einen 32-jährigen Bielefelder an der Eckendorfer Straße. Sie trafen ihn mit einem gestohlenen Mountainbike an.

Im Bereich Von-Möller-Straße und Im Broke stellten Polizisten am Mittwoch, 01.02.2023, gegen 04:30 Uhr, ein Fahrrad sicher, das nicht dem 23-jährigen Bielefelder gehörte, der damit unterwegs war.

Die Polizei Bielefeld informiert zum Schutz gegen Fahrraddiebstahl:

https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/polizei-gibt-tipps-gegen-fahrraddiebstahl

