POL-NMS: 220419-4-pdnms Geschwindigkeitsmessungen, Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rendsburg/Über die Osterfeiertage führte das Polizeibezirksrevier Rendsburg Maßnahmen zur Überwachung und Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten an unterschiedlichen Örtlichkeiten durch. So wurde am Ostersamstag, 16.04.2022 eine Kontrolle auf der L 328 in Richtung Holstenhallen in der Zeit von 08.51 Uhr bis 14.30 Uhr eingerichtet. Bei der Kontrolle beider Fahrspuren wurden insgesamt 2623 Fahrzeuge ca. 250 m vor dem Ortseingang Neumünster gemessen. 439 Fahrer fuhren schneller als die erlaubten 60 km/h. Vier von ihnen waren mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h unterwegs. Lt. Busgeldkatalog sind dafür 320 Euro beim Erstverstoß und ein Monat Fahrverbot vorgeschrieben. Bemerkenswert ist auch die relativ hohe Anzahl von Fahrern, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um mehr als 25 km/h (bis zu 100 km/h) überschritten haben. Sie haben ein Bußgeld in Höhe von 150 bis 200 Euro und entsprechende Punkte in Flensburg zu erwarten. Außerdem sieht der Busgeldkatalog ein Fahrverbot vor, wenn nochmals innerhalb eines Jahres die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit um mehr als 25 km/h überschritten wird.

Am Ostersonntag, 17.04.2022, wurde die Einhaltung der Geschwindigkeit auf der B 77 in Hohenwestedt kontrolliert. Dort sind 70 km/h erlaubt. Mit 106 km/h wurde ein PKW-Fahrer gemessen, der in Richtung Remmels unterwegs war. Er entging nur knapp einem Fahrverbot. Bei regem Osterverkehr wurden insgesamt 1412 Fahrzeuge in der Zeit von 09.09 Uhr bis 14.44 Uhr festgestellt. Nahezu 20 Prozent, bei 281 Beanstandungen, waren dabei zu schnell unterwegs. Die Mitarbeiter des Kreises und der Polizei hatten dort bereits 6mal die Geschwindigkeitsmessung durchgeführt, da es immer wieder Beschwerden in Bezug auf die nicht eingehaltene Geschwindigkeit gegeben hatte.

