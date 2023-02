POL-BI: Fahrschulwagen auf dem Dach - Insassen unverletzt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brackwede - Am Freitag, 24.02.2023, kontrollierten Streifenbeamte einen ihnen bereits bekannten Autofahrer, der wiederholt ohne Führerschein unterwegs war. Gegen 13:15 Uhr stoppten die Beamten an der Kreuzung Windelsbleicher Straße und Südring einen Pkw mit Kennzeichen, die entsiegelt waren. Am Steuer des Toyotas saß ein 44-jähriger Bielefelder, der angab, ohne Fahrerlaubnis zu ...

mehr