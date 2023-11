Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neuwied (ots)

Am 27.11.2023, ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 38 in Neuwied zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW um ca. 7:15 Uhr parallel zum Straßenverlauf in der Nähe des Elisabeth Krankenhauses in Neuwied. Um 16:00 Uhr kehrte sie zu ihrem PKW zurück und bemerkte einen frischen Schaden am linken Außenspiegel. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878 0, oder per E-Mail unter pineuwied.wache@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzten.

