POL-DH: --- Diepholz, Fahrer lebensgefährlich verletzt - Sulingen, Polizeibeamte angegriffen - Syke, Auf einem Acker gelandet ---

Diepholz - Schwerer Verkehrsunfall

Am heutigen Morgen gegen 07.30 Uhr wurde ein 19-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Sulinger Straße so schwer verletzt, dass Lebensgefahr nicht ausgeschlossen ist. Der 19-Jährige befuhr die St.-Hülfer Bruchstraße und wollte die Sulinger Straße überqueren. Nach ersten Erkenntnissen achtete er dabei nicht auf den Verkehr auf der Sulinger Straße und kollidierte dort mit dem Pkw eines 38-jährigen Fahrers. Beide Pkw wurden durch die Kollision in den Graben geschleudert. Der 19-Jährige war in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Der 38-jährige Pkw-Fahrer konnte seinen Pkw selbständig verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden, sie mussten beide abgeschleppt werden. Die Sulinger Straße war zur Unfallaufnahme und Spurensicherung für rund 2 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Sulingen - Polizeibeamte angegriffen

In der Nacht zu Samstag gegen 00.50 Uhr hat ein 32-jähriger Mann zunächst eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Gast eines Restaurants in der Verdener Straße gehabt. Beide prügelten sich auf dem Parkplatz des Restaurants. Als die Polizei eintraf, versuchte der 32-Jährige zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach wenigen Metern eingeholt werden. Bei der anschließenden Festnahme und dem Transport zur Dienststelle, leistete er erheblichen Widerstand, trat und schlug nach den Polizeibeamten. Auch in der Dienstelle versuchte er bei der Blutentnahme nach den Polizisten zu schlagen und zu treten, so dass eine Blutprobe nur unter Anwendung unmittelbaren Zwangs möglich war. Den Rest der Nacht musste der 32-Jährige in einer Gewahrsamszelle bei der Polizei verbringen. Ihn erwarten gleich mehrere Strafverfahren. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden leicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Syke-Barrien - Auf einem Acker gelandet

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer ist am Sonntag spät Abends gegen 23.50 Uhr an der Einmündung L 340 / Barrier Straße verunfallt und mit seinem Pkw auf einem Acker gelandet. Der 36-Jährige befuhr die L 340 und übersah das Ende der Straße. Er fuhr ungebremst über die Barrier Straße und landete mehrere Meter auf einem Acker. Der Fahrer bleib unverletzt. Aufgrund des aufgeweichten Erdreichs kann eine Pkw Bergung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Stuhr - Alkoholisiert verunfallt

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer ist am Sonntag gegen 06.50 Uhr in der Heiligenroder Straße (B 439) von der Fahrbahn abgekommen, hat zwei Verkehrsspiegel umgefahren, bevor er gegen einen Baum prallte. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Die Unfallursache war schnell gefunden, der 34-Jährige stand mit 1,4 Promille in der Atemluft erheblich unter Alkoholeinfluss. Was folgte war eine Blutprobe und die Beschlagnahme seines Führerscheines. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Stuhr - Pkw aufgebrochen

Unbekannte haben in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag die Seitenscheibe eines Pkw VW-Golf zerstört und das Wageninnere durchsucht. Der Pkw stand in einer Parkbucht in der Varreler Landstraße. Der oder die Täter flüchteten ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

